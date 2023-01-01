متحدث الزراعة: حديقة الحيوان تعمل فى مواعيدها الطبيعية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نفى المتحدث باسم وزارة الزراعة، الدكتور محمد القرش، الأخبار المتداولة حول إغلاق حديقة الحيوان، مشددا على أن الحديقة تعمل فى مواعيدها الطبيعية وتستقبل الزوار بانتظام.





وأضاف متحدث الزراعة -خلال اتصال هاتفى مع برنامج مساء dmc، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية Dmc اليوم السبت- أن الحديقة مفتوحة ومستمرة فى استقبال الزوار فى جميع الأوقات الرسمية لمواعيد فتح الحديقة.

وتابع أنه صدر بيان رسمى من الوزارة أمس؛ يؤكد استمرار فتح حديقة الحيوان بالجيزة فى المواعيد الرسمية لفتح الحديقة، مشيرا إلى أن الحديقة ستظل تعمل فى أوقاتها الرسمية، ولن يحدث أى تغيير.

ولفت إلى أن خطة التطوير تم وضعها وسيتم البدء فى تنفيذها وفقا لجداول معينة بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المعنية، وهدفها رفع كفاءة الحديقة لكى تضاهى الحدائق العالمية؛ مبينا أنه حال ظهور أى مستجدات سيصدر بها بيانات رسمية من الوزارة.