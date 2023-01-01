رئيس الإنجيلية من احتفال رأس السنة: أصلى اليوم من أجل بلادى الحبيبة

جدة - نرمين السيد - شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، فى احتفال كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية برأس السنة الميلادية، مساء اليوم السبت، بحضور شعب كنيسة مصر الجديدة، وراعيها الدكتور القس يوسف سمير، وجميع رعاة وشيوخ الكنيسة.





وخلال كلمته قدم رئيس الإنجيلية التهنئة بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، لجميع المصريين، وقال: "كل عام وأنتم بخير، ها هو عامٌ يمضي، وعام يأتي، فى رحلة حياتنا، نودع عامًا بكل ما حدث فيه من أفراح وأتعاب، ونستقبل آخرَ بآمال وتمنيات وطموحات، وما أحوجنا جميعًا إلى مثل هذه البداية الجديدة". وأضاف رئيس الإنجيلية: "لتكن بداية العام الجديد بداية جديدة مليئة بمشاعر الأمل والرجاء داخل قلوبنا. أصلِّى اليوم من أجل بلادى الحبيبة، أن يمتلئ مواطنوها بروح الأمل والرجاء والإبداع والطاقة"

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