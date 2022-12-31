البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 11:32 مساءً - ترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس رأس السنة الجديدة بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، وسط حضور من الآباء الكهنة والأساقفة وشعب الإسكندرية.

والتقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالاسكندرية، بمجلس كهنة قطاع غرب الإسكندرية ومسئولي الخدمة الاجتماعية والمالية بالقطاع بحضور نيافة الأنبا ايلاريون اسقف عام كنائس قطاع غرب الإسكندرية.

ورحب قداسته بالحضور مهنئًا بالعام الجديد وعرض أعضاء المجلس علي قداسته تقرير مفصل عن الخدمة الروحية والاجتماعية والادارية بالقطاع ،حيث حضر اللقاء القمص ابرام اميل وكيل البطريركية بالاسكندرية.

ويأتى ذلك فى إطار الزيارة الرعوية التى يجريها البابا تواضروس إليوم الى محافظة الإسكندرية، حيث التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية وفدًا من مستشاري المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية برئاسة المستشار صادق عبد السلام رئيس المحكمة، والمستشار ريمون ملك رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية.