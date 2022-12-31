«إكسترا نيوز» ترصد احتفال البرج الأيقونى فى العاصمة الإدارية بالعام الجديد

جدة - نرمين السيد - وعرضت القناة احتفال البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى تزين للاحتفال بالعام الجديد. الجدير بالذكر، أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للبرج الايقونى بالكامل، كما تم الانتهاء أيضًا من أعمال الواجهة الأمامية للبرج، ويبلغ طول البرج الأيقونى 385 مترًا بواقع 84 دورًا.

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