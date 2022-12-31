«إكسترا نيوز» تنقل احتفالات المصريين برأس السنة بممشى أهل مصر

جدة - نرمين السيد - وتوافدت العائلات لـ "ممشى أهل مصر" لإدخال البهجة والسعادة على قلوب أولادهم وانتشرت مظاهر الاحتفال بليلة رأس السنة كالتقاط الصور التذكارية وارتداء قبعة بابا نويل والرقص على ألحان أغانى أحمد سعد.

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