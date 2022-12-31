محافظ الأقصر يتفقد مشروعات خدمية وتنموية بمدينتى الطود وأرمنت

جدة - نرمين السيد - شملت جولة المحافظ تفقد مشروع إحلال وتجديد كوبرى مدخل مدينة الطود على ترعة الكلابية بعرض 16 مترا وطول 50 مترا، والذى يتضمن إنشاء كوبرى جديد وعداية للمرافق، مع رفع منسوب الكوبرى الجديد، ليكون بديلا للكوبرى القديم المتهالك، والذى يبلغ عرضه 5 أمتار فقط، والذى ينخفض عن الطرق المجاورة بفرق متر ونصف.

كما تفقد المحافظ، أعمال مشروع إنشاء مدرسة منشية النوبة للتعليم الأساسى بقرية منشية النوبة والتى تتضمن إنشاء 12 فصلا دراسيا إلى جانب المكاتب الإدارية والمعامل والخدمات، بمدة تنفيذ أعمال إنشائية تستغرق 8 شهور ونصف الشهر، كما التقى المحافظ بعدد من أهالى قرية منشية النوبة الذين توجهوا بالشكر لجهود الدولة المبذوبة كما استمع إلى مطالبهم.

كما تفقد المحافظ، مشروع إنشاء 16 عمارة سكنية بقرية "المحاميد ـ الرزيقات" بمركز أرمنت والذى يتم تنفيذه فى إطار مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويتضمن المشروع إنشاء 16 عمارة سكنية "سكن كريم" بإجمالى 128 وحدة سكنية إنشاء جديد مساحة الوحدة 95 م "3 غرف وصالة ودورة مياه ومطبخ".

وتفقد المحافظ - كذلك - موقع محطة رفع الصرف الصحى الذى تم تحديده لخدمة العمارات السكنية، وموقع وحدة إسعاف الرزيقات قبلى "إنشاء جديد" الذى تم الإنتهاء منه لخدمة المنطقة والذى يتكون من طابقين نموذج 2 سيارة ومبنى سكنى وإدارى، وموقع وحدة إطفاء الرزيقات قبلى "إنشاء جديد" لخدمة المنطقة بمساحة 200 متر نموذج 2 سيارة ومبنى سكنى وإدارى، ووحدة تضمان الرزيقات قبلى بمساحة 140 متر والتى تتكون من طابقين.

كما قام المحافظ بتفقد موقع موقف الرزيقات قبلى، الذى سيتم إنشاؤه بمساحة 1000 متر، وسيضم 20 بايكة للسيارات ومبنى إدارى، وموقع سوق الرزيقات قبلى الذى سيتم إنشائه بمساحة 1200 متر والذى سيضم 30 بايكة ومبنى إدارى، لخدمة المنطقة، حيث كلف المحافظ المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت ومشرفى مبادرة حياة كريمة بالاهتمام بالموقع العام وتطويره بما يتلائم مع ما تقوم به الدولة من تطوير.

رافق المحافظ، عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى مسئول الجهاز المركزى للتعمير بالمحافظة، والدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وعلى سيد صادق نائب رئيس مركز الطود، وعلى عثمان نائب رئيس مركز ومدينة أرمنت، والمهندس طه حسين حسن المهندس التنفيذى بجهاز تعمير البحر الأحمر، وعدد من القيادات التنفيذية.