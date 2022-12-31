إكسترا نيوز.. جهود ضخمة نحو سكن لائق وآمن للجميع خلال 2022 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح تقرير قناة إكسترا نيوز، أن وزارة الإسكان، أنشأت العديد من المدن العمرانية كاملة المرافق والخدمات.
ولفت التقرير، إلى أن عدد المدن الجديدة وصل إلى 30 منها المنصورة الجديدة، والتى افتتحها الرئيس السيسى مؤخرا.
كما وفرت الدولة قطع أراضٍ، بمختلف الفئات للأفراد والمستثمرين، بالإضافة إلى طرح آلاف الوحدات السكنية، والتى شملت الإسكان الاجتماعى، ومشروع سكن مصر، ودار مصر، وجنة مصر.
وأشار التقرير إلى أن الدولة طرحت خلال الـ8 سنوات الماضية 16 إعلان إسكان، تمكن خلالها 1.5 مليون مواطن من الحجز بها بإجمالى 465 ألف وحدة مخصصة.
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