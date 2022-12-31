350 مليون جنيه اعتمادات تمويلية لمشروع البتلو بين يونيو وديسمبر 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 10:34 مساءً - وافق مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو، برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على اعتماد 27.743 مليون جنيه، لعدد 67 مستفيداً، من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالى عدد رؤوس ماشية، بلغ 641 رأساً، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري، ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

وفي بيان لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تمت الإشارة إلى أن إجمالي ما تم تمويله لمشروع البتلو، بلغ 7 مليارات و350 مليون جنيه، لأكثر من 41.8 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 473.8 ألف رأس ماشية، سواءً كانت من العجول لإنتاج اللحوم، أو العجلات عالية الإنتاجية، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، وفي كلمة له، في 8 يونيو 2022، وخلال مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء، كان قد ذكر أن 7 مليارات جنيه، إجمالي مبالغ تم ضخها في المشروع القومي للبتلو، بفائدة 5%.

وعلى ذلك، يكون قد تم ضخ نحو 350 مليون جنيه، لصالح مشروع البتلو، خلال الفترة بين شهري يونيو وديسمبر 2022.