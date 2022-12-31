قداس رأس السنة فى الكنيسة المرقسية بالإسكندرية (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمشاركة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية الأنبا بافلى المنتزه، والأنبا إيلاريون غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا شرق الإسكندرية، إلى جانب مشاركة كهنة الكاتدرائية.

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