«إكسترا نيوز»: افتتاحات رئاسية ومشروعات قومية فى حصاد 2022

جدة - نرمين السيد - استعرضت قناة "إكسترا نيوز" حصاد الافتتاحات الرئاسية والمشروعات القومية خلال عام 2022، ونشرت القناة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنفوجراف يوضح المشروعات القومية التى تم افتتاحها فى 2022.





وتضمنت الافتتاحات: "مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة، والمجمع المتكامل للانتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات، ومجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس، ومستشفى العاشر من رمضان الجامعى، ومحطة عدلى منصور المركزية التبادلية، والقرية الأوليمبية بهيئة قناة السويس، والمرحلة الثالثة من (بشاير الخير 2)".

كما شملت: "المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، وتطوير مستشفى الخانكة المركزى، والمقر الجديد لمديرية أمن القاهرة، وسكن مصر بمنطقة الداون تاون حدائق أكتوبر، ومستشفى رمد المحلة، والطريق الدائرى الأوسطى، ومجمع صوامع مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية".