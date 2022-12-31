«إكسترا نيوز»: افتتاحات رئاسية ومشروعات قومية فى حصاد 2022

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وتضمنت الافتتاحات: "مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة، والمجمع المتكامل للانتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات، ومجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس، ومستشفى العاشر من رمضان الجامعى، ومحطة عدلى منصور المركزية التبادلية، والقرية الأوليمبية بهيئة قناة السويس، والمرحلة الثالثة من (بشاير الخير 2)".
كما شملت: "المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، وتطوير مستشفى الخانكة المركزى، والمقر الجديد لمديرية أمن القاهرة، وسكن مصر بمنطقة الداون تاون حدائق أكتوبر، ومستشفى رمد المحلة، والطريق الدائرى الأوسطى، ومجمع صوامع مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية".
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