الرئيس السيسي يهنئ المصريين بالعام الجديد: "أدعو الله أن يكون عام خير ورخاء ومحبة وسلام"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 09:34 مساءً - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، بالتهنئة لشعب مصر العظيم و شعوب العالم أجمع بمناسبة بداية العام الجديد.

وكتب الرئيس السيسى على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "أهنئ شعب مصر العظيم و شعوب العالم أجمع بمناسبة بداية العام الجديد، داعيًا المولى عز وجل بأن يكون عام خير ورخاء و محبة و سلام وأن نواصل عملنا في بناء مستقبل مصر بروح التحدي والإصرار والعزيمة، وأن يسود السلام بين شعوب العالم أجمع.كل عام وأنتم بخير".