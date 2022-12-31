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الرئيس السيسي يهنئ المصريين بالعام الجديد: "أدعو الله أن يكون عام خير ورخاء ومحبة وسلام"

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 09:34 مساءً - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، بالتهنئة لشعب مصر العظيم و شعوب العالم أجمع بمناسبة بداية العام الجديد.

 

وكتب الرئيس السيسى على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "أهنئ شعب مصر العظيم و شعوب العالم أجمع بمناسبة بداية العام الجديد، داعيًا المولى عز وجل بأن يكون عام خير ورخاء و محبة و سلام وأن نواصل عملنا في بناء مستقبل مصر بروح التحدي والإصرار والعزيمة، وأن يسود السلام بين شعوب العالم أجمع.كل عام وأنتم بخير".

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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