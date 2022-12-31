”فتحي العاطون” أمينا مساعدا للمتابعة بالأمانة المركزية لمستقبل وطن

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 09:29 مساءً - أصدر المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية قرارا بتعيين العمدة فتحي محمد سلامة العاطون أمينا مساعدا للمتابعة والتواصل الاجتماعي بالأمانة المركزية لمستقبل وطن .

وذكر الحزب في بيان له مساء اليوم، أن التشكيل جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب مستقبل وطن، بناءا على ما عرضه رئيس الحزب

وجاء في المادة الأولى، تُشكّل هيئة مكتب أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي من محمد عبد السلام السنوسي امينا عاما للمتابعة والتواصل الاجتماعي، وفتحي محمد سلامة العاطون أمينا مساعدا للمتابعة والتواصل الاجتماعي.

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره على الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما جاء في المادة الثالثة أن ينفذ هذا القرار من تاريخه ويلغى ما قبله من قرارات بهذا الشأن.

وأشارت المادة الرابعة، إلى إخطار لجنة شؤون الأحزاب بهذا القرار