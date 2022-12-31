متحدث مجلس الوزراء: إصدار 8 رخص ذهبية خلال الفترة الماضية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 09:29 مساءً - قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء وافق على إصدار 8 رخص ذهبية خلال الفترة الماضية والتى يعد إنجازا كبيرا، مضيفا أنه خلال الخمس سنوات الماضية رخصة ذهبية واحدة فقط ولكن في ظل تولى الدكتور مصطفى مدبولى مجلس الوزراء تم إصدار 8 رخص ذهبية في فترة قصيرة.

وأكد أن حديث رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية حمل كثيرا من الأخبار التي تحمل الطمأنينة للشعب المصري، حيث لدينا خطة تضمن وجود موارد دولارية خلال عام كامل.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على ببرنامجه "حضرة المواطن" أن عجلة الإفراج عن البضائع من الموانىء بدأت ولن تتوقف، وسيتم العمل على الانتهاء منها قبل بداية شهر رمضان، حتى يكون هناك وفرة من المعروض من السلع فتنخفض الأسعار.

وتابع السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الفترة المقبلة سيكون بها وفرة من السلع، حيث لدى الدولة مخزون من السلع الاستراتيجية.