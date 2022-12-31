حصاد 2022.. 12 مليار جنيه لتطوير شبكات نقل الكهرباء (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة حريصة على تطوير قطاع الكهرباء ودعم شبكة النقل لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية.





وفى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أبرز جهود الوزارة لتطوير شبكات نقل الكهرباء منها تخصيص 12 مليار جنيه لتطوير شبكات نقل الكهرباء، ووصلت نسبة مشاركة الطاقات المتجددة بالشبكات 42%، بالإضافة إلى رفع الجهد الفائق لـ 18 محطة محولات لـ "500، 220 ك.ف". كما قررت الوزارة زيادة كابلات الجهد الفائق من 31084 كم إلى 31851 كم، وزيادة سعات محطات الجهد الفائق إلى 121803,5 م. ف بنسبة 8,6%، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة بإجمالى قدرات 4765م، وتعاقدت الوزارة على محطة طاقة شمسية PV بكوم أمبو "200 ميجاوات".

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