عاجل-الرئيس السيسى يهنئ المصريين وشعوب العالم بالعام الجديد

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، اليوم السبت: "أهنئ شعب مصر العظيم وشعوب العالم أجمع بمناسبة بداية العام الجديد، داعيًا المولى عز وجل بأن يكون عام خير ورخاء ومحبة وسلام وأن نواصل عملنا فى بناء مستقبل مصر بروح التحدى والإصرار والعزيمة، وأن يسود السلام بين شعوب العالم أجمع".

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