محافظة الجيزة تشن حملة مكبرة بحى الهرم وتزيل 500 حالة إشغال

جدة - نرمين السيد - وقال محافظ الجيزة، إن الحملة تأتى استجابةً لشكاوى المواطنين لوجود تعديات على الطريق العام من قبل المحال التجارية والباعة الجائلين ما يعيق حركة المارة والمركبات.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع كل إشغالات وتعديات المحال، وفروشات الباعة الجائلين، وتشديد الرقابة والمتابعة الدورية؛ لحين عودة الحركة المرورية لطبيعتها بالسوق ومحيطه، ورصد أية حالات لعودة الإشغالات أو التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فورا.

وأسفرت التى نفذتها محافظة الجيزة عن رفع أكثر من 500 حالة إشغال وتعدٍ للبائعين والمحال ومصادرة المضبوطات.