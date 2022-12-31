جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بميناء الإسكندرية خلال متابعته سير إجراءات الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع بالميناء، فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.





وفى "الفيديوجراف" التالى يستعرض تصريحات مدبولى أثناء زيارته لميناء الإسكندرية، أبرزها متابعة سير إجراءات الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع، والأولوية لخروج بضائع الأغذية ومستلزمات التصنيع الغذائى، وأكد أن انتشار الباعة الجائلين كان التحدي الأكبر بميدان محطة مصر. كما شملت التصريحات إنشاء أسواق حضارية للباعة الجائلين على مستوى الجمهورية، وتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة فى مختلف موانئ الجمهورية ونستهدف من أعمال تطوير الموانئ جعل مصر مركزا لوجيستيا عالميا، بالإضافة إلى خروج سلع وبضائع بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الفترة من 24 وحتى 30 ديسمبر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبرز تصريحات مدبولى من ميناء الإسكندرية (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.