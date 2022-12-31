نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن باقة الانترنت اتصالات ومعرفة استهلاك باقة المكالمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائمًا ما يتم طرح الاستعلام عن باقة الانترنت اتصالات داخل مجالات البحث من قبل العديد من عملاء شركة الاتصالات، نظرًا لما أعلنت عنه هذه الشركة بخدمة مميزة تم طرحها لهؤلاء العملاء وذلك بهدف تقديم كافة السبل الراحة لهم، فمن خلال كود معين يدخله العميل يستطيع العميل أن يستعلم عن باقة الانترنت اتصالات بصورة سريعة.

الاستعلام عن باقة الانترنت اتصالات

في حالة رغبة العميلة لمعرفة باقة الانترنت الخاصة به، فيجب عليه أن يقوم بإدخال هذا الكود #5*588*، بينما نجد أن الكود المخصص للاستعلام عن باقة الانترنت المكالمات أو الانترنت يتمثل في *888#، وهناك كود مخصص لذلك الأمر أيضًا، وهو *555#.

كود معرفة استهلاك باقة اتصالات مكالمات

يتمكن عميل شركة الاتصالات بأن يتعرف على القيمة الخاصة بمعدل استهلاكه لباقة اتصالات المكالمات، وذلك يتم عن طريق إدخال هذا الكود *558*1#، بينما يتم معرفة معدل استهلاك باقة الانترنت اتصالات، وذلك من خلال إدخال العميل لهذا الكود *588*5#.

أكواد اتصالات 2023

يتمثل عرض الكود المخصص لكل خدمات شركة اتصالات بهذا الشكل الآتي:

لكي يعرف العميل الفترة الزمنية الخاصة بتجديد باقة الاتصال الخاصة به، فيجب عليه إدخال هذا الكود #604*.

بينما يتم تجديد باقة المكالمات اتصالات قبل موعدها، وذلك عن طريق إدخال هذا الكود #2*851*.

وفي حالة رغبة العميل في الاستفادة من خدمة تحويل الرصيد المقدمة من شركة اتصالات، فيجب عليه أن يقوم بإدخال هذا الكود # المبلغ* ثم رقم الهاتف وبعدها إدخال هذا الكود *557*.

بينما يقوم العميل بإلغاء خدمة الكول تون الخاصة به، وذلك عن طريق إدخاله لهذا الكود #5*15*.

وفي حالة رغبة العميل بالاستفادة من خدمة سلفني اتصالات، فيجب عليه أن يقوم بإدخال هذا الكود #911*.

بينما يقوم العميل بتجديد باقة اتصالات النت، وذلك عن طريق إدخاله لهذا الكود #121*566*.

وفي الختام نكون قد وضحنا لكم كل ما يخص طريقة الاستعلام عن باقة الانترنت اتصالات، فمن خلال كود يقوم العميل بإدخاله، فيستطيع أن يتعرف على القيمة الخاصة بمعدل باقة الانترنت اتصالات الخاصة به، كما سردنا أيضًا داخل هذا المقال الأكواد الخاصة بالاتصالات سنة 2023.