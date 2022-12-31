نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن نتيجة مسابقة التربية والتعليم معلم فصل ورياض الأطفال عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام نتيجة مسابقة التربية والتعليم معلم فصل ورياض الأطفال، بعد ان إعلانات جريدة المصري اليوم وجريدة اليوم السابع عن ظهور نتيجة مسابقة 30 الف معلم اليوم الخميس، وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية، ومن ثم نوفر لكم رابط الحصول على النتيجة، حيث ان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اطلق رابط الاستعلام الالكتروني وذلك وفق ما أشار الية رئيس الجهاز الدكتور صالح الشيخ، بحيث يوفر الرابط نتائج وظائف معلم مساعد لقسم رياض الاطفال ومعلم الفصل اليوم، في الوقت نفسه سوف يتيح الرابط نتيجة الائمه بوزارة الاوقاف من خلال رقم التسجيل الخاص للمتقدم لشغل الوظيفة.

نتيجة مسابقة التربية والتعليم

من خلال تراقبنا لكافه المستجدات حول مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30,000 معلم نجد ان موقع المصري اليوم قد اعلن ظهور نتيجة مسابقة التربية والتعليم خلال ساعات القادمة، وذلك للمتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد ورياض الاطفال ضمن مسابقة 30,000 معلم، وقد تم نقل الخبر وفق ما اعلنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقد اعلنا الجهاز أمكانية الحصول على النتيجة من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية، وفي هذا التقرير سوف تجد اشاره الى رابط الموقع الرسمي وخطوات الحصول على النتيجة.

مسابقة 30 الف معلم

إن مسابقة 30,000 معلم التي انطلقت في الفتره بين 02 حتى 24 يوليو لعام 2022، كانت ضمن ابرز المسابقات التي اتاحت فرصة كبيره امام خريجي كليات التربية بمختلف تخصصاتها، المسابقة تهدف الى تعيين 30,000 معلم ومعلمة في مختلف التخصصات، وقد تم اعلان تفاصيل المسابقة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذلك من خلال وزاره التربية والتعليم، وبالفعل تقدم للمسابقة اكثر من 89,000 معلم ومعلمة، من اجل شغل نحو 14,813 وظيفه، وقد تم مطابقة الشروط على نحو 61,000 متقدم على مستوى 27 محافظة، الا انه تم اعلان مسابقة تكميلية لقسم رياض الاطفال وتم فتح باب التقديم في المسابقه في الفتره بين 14 اكتوبر حتى 10 نوفمبر.

موقع بوابة الوظائف الحكومية

نوفر لكم توضيح حول كيفية الحصول علي نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم رياض الاطفال ومعلم الفصل، اتبع تلك الخطوات لتحصل علي النتيجة

الخطوة الاولى هي الدخول الى رابط بوابة الوظائف الحكومية.

قم باختيار ايقونة الاستعلام.

ابدا في تدوين الرقم القومي ورقم التقديم.

انقر كلمة استعلام ستظهر النتيجة فورا بعد اعتمادها.

اخيرا نشير الى ان مصادر مسؤوله في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد اشارت الى رصد محاولات كثيرة للاستعلام عن نتيجة المسابقات الخاصة بوزارة التعليم ووزارة الاوقاف، واشارت الى ان رابط الموقع المخصص لذلك يشهد ضغط كبير، لذلك يتوجب على من يرغب في الاستعلام عن النتيجة ترقب لحظات لحين ظهور النتيجة.

ونشير كذلك الى ان الجهاز الاداري اكد على ضرورة الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة الوظائف الحكومية فقط، حيث انه الموقع المختص وبشكل رسمي بنشر كافه اعلانات الوظائف في الجهات الحكومية المعلنة رسميا.

رخصة مزاولة المهنة للمعلمين المقبولين

هذا ونجد أن الجريدة أن قد أعلنت نتيجة مسابقة 30 الف معلم منذ ساعات، إلا أن تسلم رخصة مزاولة المهنة سوف يتم قريبا ولم يتم تعيين ميعاد رسمي بذلك، هذا ومن المقرر أن يتسلم المقبولين الوظيفة بداية من الفصل الدراسي الثاني 2023، علما بأن المتقدمين لوظائف معلم مساعد الصفوف الثلاثة الأولى ومعلمي رياض الاطفال قد تم إعلان نتائجهم منذ أمس الخميس، ولقد أشرنا إلي رابط تحصيل نتيجة مسابقة التربية والتعليم في هذا التقرير.