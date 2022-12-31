نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض كارفور 2023 مجلة عروض شهر يناير Carfour Egypt بمناسبة عيد كارفور ال20 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحت شعار 20 سنة بنكمل كل بيت تبدأ غدا 1 يناير اقوي عروض كارفور 2023، والتي تأتي بمناسبة الاحتفال بمرور نحو 20 سنة علي افتتاح سلسلة المحال التجارية الأضخم في مصر، لذلك سوف تجد في هذا التقرير من موقع ثقفني مجلة عروض شهر يناير 2023 Carfour Egypt، والتي تستمر حتي منتصف شهر يناير فقط.

ولأن الترقب لتلك العروض القوية والتي تروج لها كارفور منذ ايام يتزايد بشكل ملحوظ، وفرنا لكم فورا احدث كتالوج عروض كارفور مصر 2023 علي الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية واللحوم والملابس وكذلك الشاشات، ولقد أعلنت إدارة تلك المؤسسة عن جوائز ضخمة وعروض هائلة تصل إلي 40%، وحتي تتعرف علي العروض والمزيد من التفاصيل حول الجوائز تابع هذا التقرير.

عروض كارفور 2023

بمناسبة بداية العام الجديد 2023 والتي تأتي مع انطلاق احتفال كارفور بعيد ميلاده ال 20 نوفر لك ماتبحث عنة من عروض مميزة والتي يمكنك الاطلاع عليها من خلال هذا التقرير، أو من خلال تطبيق Maf Carfour، كذلك تتاح لكم فرصة تصفح كتالوج عروض كارفور اون لاين، في الوقت نفسة وبعد تصفح تلك العروض يمكنك شراء المنتجات من أحدي فروع كارفور المتاحة في مختلف المحافظات داخل مصر، أو شراء المنتجات المرغوب فيها اون لاين.

عروض الأجهزة الكهربائية في كارفور 2023

هذا ويمكنكم تصفح مجلة شهر يناير لعروض كارفور 2023 التي وصلت فيها الخصومات حتي 40%، وتشمل عروض كارفور علي الأجهزة الكهربائية الشاشات بداية من 32 بوصة وحتي 70 بوصة، ويوجد العديد من الأنواع المتاحة والمتوفرة في أفرع كارفور المختلفة، كذلك يوجد بعد أنواع الشاشات المميزة والمتاحة لدي كارفور فقط، وكانت أبرز انواع الشاشات الجديدة لدي كارفور عام 2023 هو Pluto والتي تم طرحها بأسعار مميزة، كذلك يمكنكم تصفح مجلة كارفور والاطلاع علي شاشات lG وشاشات سامسونج وتوشيبا ويمكنك تصفح عروض شاشات كارفور 2023 من مجلة Carfour Egypt الرسمية

الشراء بالتقسيط من كارفور

هذا ويمكنكم بالفعل شراء المنتجات والأجهزة الكهربائية بالتقسيط من كارفور، حيث إن الشركة أعلنت إمكانية القيام بذلك وتقسيط قيمة المشتريات علي 40 شهر بحد اقصي، حيث يمكنك عمل طلب تقسيط بداية من 6 شهور حتي 40 شهر بدون فوائد من خلال بنك مصر وفق ما أعلنتة الإدارة بشكل رسمي.

طرق الشراء من كارفور بالتقسيط 2023

سدد عبر واحدة من تلك البنوك قسط شهري، حيث يمكنك شراء اي منتج بالتقسيط من كارفور وتقسيط قيمة المنتج علي فترة سداد قد تصل إلي 40 شهر

امان تقسيط حتي 6 اشهر.

بنك مصر تقسيط حتي 36 شهر.

Value تقسيط حتي 24 شهر.

فرصة تقسيط حتي 12 شهر.

Premium card تقسيط حتي 40 شهر.

Contact تقسيط علي 18 شهر.

مجلة عيد ميلاد كارفور 2023

لاشك أن محبي العروض يترقبوا تلك العروض القوية التي أعلنتها كارفور شهر يناير 2023، ولقد شملت عروض عام 2023 الخضراوات والفاكهة الطازجة واللحوم والملابس، ويمكنك الاطلاع علي عروض كارفور في تلك الاقسام الآن