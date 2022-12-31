نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب أونلاين من البنك الأهلي .. افتح حسابك وانت في مكانك في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب أونلاين من البنك الأهلي، افتح الحساب وانت في مكانك، فتح الحساب بقى سهل من الموقع، يعد البنك الأهلي المصري أعرق وأقدم البنوك في مصر، حيث تم تأسيسه في 25 يونيو في عام 1898، وتم إنشاء أكثر من 516 فرعًا داخل أنحاء جمهورية مصر العربية، 267 فرع يعمل على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء الخارجيين، أما 35 فرع يعمل على مزاولة الأعمال المصرفية، كما يضم 36 مكتبًا للمنشأة السياحية مهمتها استبدال العملات الأجنبية بجانب الفروع الخارجية في عدد من دول العالم وعبر مقالنا اليوم سوف نوضح كيفية فتح حساب أونلاين من البنك الأهلي عبر السطور التالية.

ما هي خدمة فتح حساب أونلاين من البنك الأهلي

يتم تقديم الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني وتكون متاحة لجميع الأفراد المصريين للذين هم فوق 21 عامًا، والمقيم داخل الجمهورية في أي محافظة، ولابد أن يمتلك بطاقة رقم قومي تكون سارية المفعول ويجب أن يكون على علم بالقراءة والكتابة بنفسه، ويمكن تقديم طلب فتح حساب في البنك الأهلي المصري عبر جواز السفر حيث مدون به الرقم القومي ويجب أن يكون الجواز ساري المفعول، لا يمكن تقديم الخدمة: (بموجب توكيل، لقاصر، أو على سبيل الهبة).

كيف أحصل على فتح حساب أونلاين من National Bank Of Egypt

يقدم البنك الخدمة عبر موقعه الإلكتروني ولكن يجب اختيار أحد هذه الاختيارات للمثول أمام البنك للتوقيع الحي:

زيارة أحد فروع البنك الأهلي المصري

يجب علي المتقدم أن يقوم زيارة أحد فروع الخدمة الإلكترونية عبر الموعد واليوم المناسب لك خلال 10 أيام فقط من خلال طلبك لفتح الحساب، وفي حالة التأخير سيقوم البنك بإلغاء الطلب، ويمكنك تقديم طلب جديد فيما بعد.

زيارة أحد الفروع التقليدية الأنسب لسيادتكم:

يمكنك بعد تقديم الطلب مقابلة التجزئة المصرفية شخصيا أو من ينوب عنه حيث يقوم بتوجيهك للزميل المختص ويتم تنفيذ الطلب سريعًا، كما ذكرنا سابقًا سوف يتم إلغاء الطلب في مدة 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب، وسيقوم البنك بعدم تفعيله ويمكنك تفعيل طلب جديد فيما بعد.

طلب زيارة موظف بنك

علمًا أن هذه الخدمة متاحة في بعض المحافظات فقط ويمكنك معرفة المحافظات عبر الاتصال بخدمة العملاء لمعرفتها، والخدمة متاحة لكبار السن بداية من سن الـ60 الإناث فقط، مع العلم أن هذه الخدمة يقوم الموظف المختص بالاتصال عبر رقم الهاتف المسجل من طرفك ويقوم بتحديد الموعد المناسب ويوضح لك المستندات المطلوبة أصل + صورة ليتم استكمال باقي الإجراءات، وفي حالة عدم الاستجابة من طرفكم يتم إلغاء الزيارة أو عدم تجهيز المستندات يتم إلغاء الطلب ويمكنك فيما بعد تقديمه من جديد.

المستندات المطلوبة في فتح حساب البنك الأهلي المصري أون لاين

يجب تواجد هذه المستندات أصل + صورة منها أثناء التقديم وإلا لن يتم تفعيل الطلب وهي كالتالي:

امتلاك المتقدم بطاقة رقم قومي مصري سارية / جواز سفر مصري ساري مدون به الرقم القومي.

مستند يوضح به العنوان الخاص بك في حالة كان مختلف عن ما هو مدون في بطاقة الرقم القومي مثل إيصال كهرباء أو عقد تمليك أو عقد إيجار.

مستند يوضح جهة العمل الخاصة بك في حالة اختلافها عن المدونة في بطاقة الرقم القومي، ويستثني من ذلك هذه الفئات (ربة منزل، أو حاصل على مؤهل ولا يعمل، أو بدون عمل وأي عمل يصعب إثباته) وفق تعليمات الشمول المالي.

مستند يوضح الدخل الشهري الخاص بك ويكون حديث لا يتخطى ال شهر مثل مفردات مرتب، خطاب جهة عمل، بيان معاش، رخصة مزاولة المهنة + البطاقة الضريبية.

شهادة ميلاد، أو جواز السفر ساري الصلاحية وذلك في حالة كنت مولود خارج الجمهورية.

إذا كنت تملك جواز السفر الأمريكي ورقم الضمان الاجتماعي (Social Security Number) في حالة أن العميل لديه جنسية أخرى أمريكية.

إثبات يوضح حق الإقامة في أي دولة.

خطوات تسجيل طلب فتح حساب أونلاين من البنك الأهلي

يمكنك عبر الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري فتح حساب جديد من خلال اتباع الخطوات الآتية: