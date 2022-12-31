الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية

نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2022 من خلال بوابة الوظائف الحكومية المصرية https://jobs.caoa.gov.eg، ويعيش حاليا معظم خريجي الجامعات الذين تقدموا في وقت سابق على مسابقة التعليم 30 ألف معلم حالة من التوتر والقلق الشديد رغبة منهم معرفة مدى قبولهم أو عدم قبولهم في المسابقة، كما أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إتاحة إمكانية الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني دون عناء التنقل إلى وزارة التربية، وبدورنا نحن في موقع ثقفني الإخباري سنبين لكم كافة التفاصيل والخطوات الخاصة باستخراج نتيجة مسابقة التربية والتعليم في مصر تابعونا للنهاية لمعرفة ذلك.

الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022

مع بداية السنة الدراسة الجديدة، أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن مسابقة للتوظيف 30 ألف معلم ومعلمة. على مستوى جميع المحافظات المصرية وحسب الشغور المتوفر في المدارس من أجل شغل وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال/ معلم فصل)، وقد أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن نتيجة المسابقة اليوم الخميس 29 ديسمبر الحال الموافق لـ 5 جمادى الآخرة 1444 هـ، وتزايدت عمليات البحث عبر محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلاها استعلام نتيجة مسابقة التربية والتعليم والتي وضحت الوزارة على النحو التالي:

الخطوة الأولى: الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية.

الخطوة الثانية: اختيار الاستعلام.

الخطوة الثالثة: إدخال الرقم القومي ورقم التقديم.

الخطوة الأخيرة النقر على مربع على استعلام، ستظهر النتيجة النهائية بكل مفصل

بوابة الوظائف الحكومية المصرية

يمكن لجميع مواطني مصر الذين تقدموا على مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استخراج نتيجة المسابقة من خلال المنصة الإلكترونية بوابة الوظائف الحكومية المصرية التي تم إتاحتها من قبل الوزارة ويمكن من خلالها التقديم على الوظائف أو الاستعلام عنها ومعرفة النتيجة النهائية، يذكر أن وزارة التربية المصرية أعلنت عن أكثر من 89394 مترشح من أصحاب الشهادات قد شاركوا في المسابقة لوم ترد لحد اللحظة الإحصائيات النهائية الخاصة بالناجحين.