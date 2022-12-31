شبكة تليفزيون الحياة تتصدر تريند "تويتر" بنجوم الوطن العربي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 08:26 مساءً - تصدَّرت شبكة تليفزيون الحياة، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد تقديمها عددًا من العروض الفنية والغنائية لنخبة من ألمع نجوم الطرب والغناء بالوطن العربي اليوم.

بدأت شبكة تليفزيون الحياة احتفالها بالعام الميلادي الجديد، عبر تجمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، بداية من 10 صباحًا حتى منتصف ليل اليوم، بعدما غيرت خريطتها البرامجية عبر ليلة غنائية استثنائية.

تضم الحفلات الموسيقار الكبير عمر خيرت والنجوم صابر الرباعي وكارول سماحة ومدحت صالح وراغب علامة وجنات، فيما تختتم الشبكة السهرة بحلقة خاصة للإعلامي عمرو الليثي مع الفنانين عمر كمال وهدى.

كما تنقل شبكة تليفزيون الحياة بمراسليها، صورة حية لأماكن احتفالات المصريين بالعام الجديد.