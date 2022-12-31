وزير الصحة يتفقد نقطة إسعاف «شما» بعد تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، مستشفيى آشمون العام، وحميات آشمون، لمتابعة انتظام العمل بالمنشآت الطبية، وتقديم كافة سبل الدعم وتوفير الاحتياجات اللازمة لكل مستشفى.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، تفقد أقسام «القسطرة القلبية، عناية القسطرة، الطوارئ، الاستقبال، الرعاية المركزة» بمستشفى أشمون العام.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير، أكد أهمية مستشفى أشمون العام والذى يخدم مليون و100 ألف نسمة، من 6 مبان على مساحة 5.5 فدان، تشمل «العيادات الخارجية، الاستقبال والطوارئ، العلاج الطبيعى والرعايات، الكلى بسعة 147 سريرا، موضحا أن المستشفى قدم خدماته الطبية والعلاجية، بقسم الاستقبال لما يقرب من 100 ألف مواطن، وأجرى 1936 قسطرة قلبية، بالإضافة إلى 2055 عملية جراحية تنوعت بين كبرى، متوسطة، وذلك خلال عام 2022.

وأضاف أن الوزير، حرص على تفقد غرف الإقامة الداخلية للمرضى، للتأكد عن مدى رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، واطمأن على توافر مخزون استراتيجى من جميع فصائل الدم، والبلازما، كما تأكد من توافر القوى البشرية على مدى الـ24 ساعة، خاصة أطباء الرعايات المركزة والطوارئ، لضمان سرعة تقديم الخدمات العاجلة للمرضى فور وصولهم المستشفى.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير، اطلع على خطة تشغيل العيادات المسائية بالمستشفى، والتى تم تشغيلها فى شهر أكتوبر 2022، مشيدا بجودة العمل بهذه العيادات من خلال تخصصات الباطنة، الجراحة، الأطفال، العظام، النساء، الأسنان، العلاج الطبيعى.

وتابع أن الوزير، استكمل جولته التفقدية بزيارة مستشفى حميات أشمون، بسعة 51 سرير تشمل أسرة الداخلى والعناية المركزة، بالإضافة إلى 5 أجهزة تنفس صناعى بالرعاية، و5 أسرة للطوارئ، حيث تفقد الوزير قسم الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، وبلغ متوسط التردد على المستشفى خلال العام الجارى، 111 ألفا و85 حالة.

وأوضح «عبدالغفار»، أن الوزير تفقد قطعة أرض فضاء بمساحة 7 آلاف فدان، تمهيدا لدراسة استغلالها فى إنشاء مركز طبى متكامل، وإدارة طبية بآشمون، حيث وجه الوزير بإعداد رسم هندسى ووظيفى، وخطة زمنية لتنفيذ المشروع.

ولفت «عبدالغفار»، إلى أن الوزير، اختتم جولته بزيارة وحدة تمركز نقطة إسعاف شما، بقدرة سيارتى إسعاف، والتى تم تطويرها من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ضمن 14 نقطة بالمحافظة، تشمل 7 نقاط بمركز أشمون، و7 نقاط بمركز الشهداء، مشيرا إلى الدور الهام الذى تلعبه منظومة الإسعاف بالمحافظة، التى يخدمها 103 سيارات، مؤكدا أهمية نقطة إسعاف شما فى تقديم الخدمات الإسعافية لسكان القرى المجاورة.

رافق الوزير خلال جولته بالمنشآت الطبية فى محافظة المنوفية، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، قد أجرى جولة، بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، تفقد خلالها عدد من المنشآت الطبية، شملت مستشفى الهلال للتأمين الصحى، مستشفى الطوارئ بمستشفى شبين الكوم التعليمى، مستشفى الباجور التخصصى، مستشفى سرس الليان العام، مستشفى حميات منوف، مستشفى منوف العام.