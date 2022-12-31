عاجل- السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بالعام الجديد

جدة - نرمين السيد - قدمت السيدة انتصار السيسى التهنئة للشعب المصرى بمناسبة العام الجديد، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".



جدة - نرمين السيد - قدمت السيدة انتصار السيسى التهنئة للشعب المصرى بمناسبة العام الجديد، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك". وكتبت السيدة انتصار السيسى: "كل عام وشعب مصر بخير بمناسبة بداية العام الجديد، داعية الله أن يكون عام تقدم وازدهار وسلام، وأن يحفظ مصر من كل سوء وشر".

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