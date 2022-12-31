جدة - نرمين السيد - ونشرت القناة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنفوجراف يوضح المبادرات التى تم اطلاقها خلال العام. وشملت المبادرات كلًا من: ابدأ، وشتاء دافئ، ونوفى، والمدن المصرية المستدامة، وحياة كريمة لإفريقيا، والعمل المناخى والتغذية "I-CAN"، الغذاء والزراعة للتحول المستدام "FAST"، وتغير المناخ واستدامة السلام "CRSP".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «إكسترا نيوز» تستعرض مبادرات الدولة المصرية خلال عام 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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