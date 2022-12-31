أمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية أول أيام الكريسماس

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد فى بيانها المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، اليوم السبت، إن السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى أمطار متوسطة وقد تكون غزيرة، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى.

وتتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة على مدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.