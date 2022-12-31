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جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد فى بيانها المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، اليوم السبت، إن السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى أمطار متوسطة وقد تكون غزيرة، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى.
وتتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة على مدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية أول أيام الكريسماس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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