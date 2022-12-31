أهرامات الجيزة ضمن المناطق الأكثر بحثا على مستوى العالم خلال 2022 (تفاعلى)

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وشهدت منطقة الأهرامات فى الجيزة العديد من المحافل الدولية على مدار العالم، ما جعلها واحدة من أهم مناطق الجذب للمحافل الدولية ودور عرض الأزياء.
منطقة أهرامات الجيزة كانت فى المركز الثالث ضمن المناطق السياحية الأكثر بحثا على مستوى العالم، ضمن أبرز وأهم المعالم الثقافية عالمية من شتى أنحاء العالم.
القائمة شملت قصر باكنجهام فى لندن، نظرا لوفاة الملكة إليزابيث، وساعة بج بن فى لندن أيضا، فى المركزين الأول والثانى على الترتيب، وأهرامات الجيزة فى المركز الثالث، والرابع لتمثال المسيح فى البرازيل.
وفق البيانات التى تصدرها "جوجل"، كان مستوى الاهتمام بأهرامات الجيزة مرتفعا على مدار العام بشكل كبير، لكن مستوى الاهتمام ارتفع إلى مستوى قياسى فى النصف الأول من شهر نوفمبر، وهو الوقت الذى انعقد فيه مؤتمر المناخ فى مصر بمدينة شرم الشيخ، وتضمن برنامج رؤساء العالم المشاركين زيارة أهرامات الجيزة، ما جعل الأهرامات واحدة من أكثر المناطق السياحية ذكرا فى الأخبار فى تلك الفترة، كما كان زعماء العالم أنفسهم خير سفير ومروج للسياحة المصرية لدى شعوبهم وبلادهم فى تلك الفترة.
الدول الأكثر بحثا عن الأهرامات
وبحسب بيانات جوجل كانت جزر المالديف الأكثر بحثا عن أهرامات الجيزة، وفى المركز الثانى الفلبين، ثم نيوزيلندا وأستراليا وأمريكا على الترتيب.
هرم اللوفر
كما كان هرم اللوفر أيضا ضمن المناطق الأكثر بحثا خلال عام 2022، حيث جاء فى المركز الثامن.
هرم اللوفر، عبارة عن هرم زجاجى، يحيط به أهرامات أصغر، فى متحف اللوفر فى باريس، أشهر متاحف العالم التى يوجد بها الآثار المصرية خارج مصر، ويعتبر الهرم الكبير بمثابة المدخل الرئيسى وأصبح معلماً لمدينة باريس.
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