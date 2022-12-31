رسائل مهمة من رئيس الوزراء (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بميناء الإسكندرية خلال متابعته سير إجراءات الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع بالميناء، فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.





ووجه مدبولى عدد من الرسائل المهمة أبرزها توجيهات الرئيس بتوفير أكبر عدد من المنافذ لتوفير السلع، والإفراج عن البضائع الموجودة فى المينا خلال ساعات بالإضافة إلى خروج بضائع من الموانئ خلال ديسمبر بـ 6مليارات دولار، كما أننا ملتزمون بالإعلان أسبوعيًا عن حجم ما يخرج من الموانئ. وشدد مدبولى على جميع الجهات بعدم تعديل أى رسوم دون الرجوع للوزراء، فضلًا عن تواصل عمليات التطوير فى كل الموانئ ونهدف أن تصبح مصر مركزًا لوجيستيا عالميًا

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