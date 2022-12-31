«إكسترا نيوز» تستعرض الزيارات الخارجية للرئيس السيسى فى عام 2022 (فيديو)

وأوضح الفيديوجراف، أن الزيارات الخارجية للرئيس السيسى، بدأت يوم الأربعاء 26 يناير 2022، حيث توجه الرئيس السيسى لدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، فيما توجه الرئيس، يوم الخميس 3 فبراير 2022 إلى جمهورية الصين، وذلك لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية فى دورتها الرابعة والعشرين.
وأضاف الفيديوجراف، أنه يوم الجمعة 11 فبراير 2022، توجه الرئيس السيسى إلى مدينة بريست الفرنسية لحضور قمة محيط واحد، ويوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 توجه الرئيس إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة فى الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحادين الإفريقى والأوروبى، بمقر الاتحاد الأوروبى.
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