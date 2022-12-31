مجلس كنائس مصر يعزى الكاثوليك فى البابا بندكت

جدة - نرمين السيد - قدم مجلس كنائس مصر، خالص التعازى القلبية لقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ولغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.





يأتى ذلك إلى جانب تقديم العزاء للآباء البطاركة والمطارنة والأساقفة والكهنة والرهبانيات ولجموع الشعب الكاثوليكى فى رحيل قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر، متذكرين خدمته وعطاءه لسنوات طويلة فى كرم الرب، طالبين نيحا لروحه الطاهرة، وعزاء سمائين لأبناء الكنيسة الجامعة بكل المسكونة.

يذكر أن بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر، توفى اليوم السبت، عن عمر 95 عاما.

ويعتبر البابا بندكت، أول بابا للكنيسة الكاثوليكية يتنحى منذ 600 عام، بسبب تقدمه فى العمر عام 2013.