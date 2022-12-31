وزير الصحة يوجه بإنشاء مجمع طبى على قطعة أرض بمستشفى منوف العام (صور)

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بضرورة التوسع في التغطية الصحية لمحافظة المنوفية، خلال الـ 5 سنوات المقبلة، بإنشاء مجمع طبي متكامل، يشمل كل التخصصات، وذلك باستغلال قطعة أرض فضاء بجوار مستشفى منوف العام.





جاء ذلك خلال زيارة الوزير، لمستشفى منوف العام، يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لمتابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الصحية بالمحافظة، وتوفير الأدوات والامكانيات اللازمة والتى تضمن انتظام العمل بالقطاع الصحى.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، بدأ جولته التفقدية فى مستشفى منوف العام، بالاطلاع على معدلات التردد بالمستشفى، خلال الفترة من شهر سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2022، حيث تم تقديم الخدمة الطبية لـ 45 ألف و744 مواطن، فيما تم إجراء 17 ألفا و474 أشعة تنوعت بين المقطعية، العادية، التليفزيونية، الماموجرام، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 1000 عملية جراحية ما بين عمليات كبرى، صغرى، متوسطة، علاوة على إصدار 2903 قرار علاج على نفقة الدولة.

وأضاف «عبدالغفار»، أن المستشفى، يقدم الخدمات العلاجية فى تخصصات الباطنة، أطفال، عناية أطفال، جراحة عامة، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، أطفال مبتسرين، وحدة غسيل كلوى كبار، عناية قلب، رعاية مركزة، قسم العمليات، الاستقبال والطوارئ إلى جانب الأقسام الخدمية التى تشمل الأشعة المقطعية، العادية، موجات فوق صوتية باطنة وقلب، معمل كيمياء ودم، علاج طبيعى، بنك دم، قسم الصيدلة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير، استكمل جولته فى المحافظة، بزيارة مستشفى حميات منوف، مؤكدًا أهمية المستشفى والذى تبلغ مساحته 6 آلاف متر مربع، ويضم مبنيين رئيسيين، بسعة 122 سريرا، تشمل أسرة الداخلى والعناية المركزة، موضحا أن عدد التردد السنوى على قسم الاستقبال والطوارئ بلغ 28 ألف حالة، فيما تردد على العيادات الخارجية المسائية ما يقرب من 3 آلاف مريض.

وقال «عبدالغفار»، إن الوزير تفقد غرف الملاحظة واطمأن على الحالة الصحية للمرضى، كما اطلع على مقترح لتطوير المستشفى، بزيادة عدد الأسرة إلى 151 سريرا، مشيرا الى أن أعمال التطوير تشمل إعادة تخطيط وتوزيع أقسام المستشفى المختلفة الرعاية المركزة، الغسيل الكلوى، المعامل، وتطوير البنية الأساسية لشبكات الكهرباء والصرف الصحى، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للغازات الطبية لتغطية المستشفى بالكامل، موضحا أن نسبة الإنجاز فى مشروعات التطوير ورفع الكفاءة، بلغت 93%، موجها بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير.

ولفت «عبدالغفار»، إلى أن الوزير اطلع على مقترح لإنشاء مركز أورام منوف الجديد، بمساحة تقدر بـ 9 آلاف متر مربع، وببرنامجى وظيفى يضم أقسام الأشعة، الطوارئ، العيادات الخارجية، المعامل، زرع نخاع، وحدة مناظير، العلاج الإشعاعى، العمليات الجراحية، مؤكدا تقديم كافة سبل الدعم للمساهمة فى إنشاء هذا الكيان الطبى فى أسرع وقت.

رافق الوزير، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد فوزى مدير الرقابة الداخلية بالوزارة.