وزارة الأوقاف تفتتح 25 مسجدا الجمعة المقبل

جدة - نرمين السيد - تفتتح وزارة الأوقاف يوم الجمعة المقبل، 25 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، وذلك فى إطار دور الوزارة فى خدمة بيوت الله "عز وجل" مبنى ومعنى، وبناءً على تقارير مديريات الأوقاف التى أفادت بأنه قد تم فرش جميع مساجد الافتتاحات.





وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم السبت - أنه بهذه الافتتاحات الجديدة يصل إجمالى ما تم افتتاحه اعتبارا من أول يوليو الماضى حتى تاريخه 521 مسجدًا، منها 429 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و92 مسجدًا صيانة. وتتوزع المساجد على مديريات أوقاف: أسوان، والمنيا، والجيزة، وكفر الشيخ، والفيوم، وبنى سويف، والبحيرة، والدقهلية، والشرقية.

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