رئيس الوزراء: الدولة ملتزمة بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ملتزمة بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وهو القرار الذى أعلنه البنك المركزى بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية كالتزام لبعض السلع والمستلزمات، حيث أصبح أى مورد أو مصنع الآن لديه الحرية فى تطبيق أية منظومة كانت موجودة، وبهذا نعود لما كنا عليه فى شهر فبراير الماضى من آليات العمل، ونتابع مع البنك المركزى تطبيق هذا الموضوع.





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