رئيس الوزراء: الأولوية فى الإفراج الجمركى من الموانئ للمواد الغذائية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الأولوية فى الإفراج الجمركى، خلال الفترة المقبلة ستكون للمواد الغذائية، ومستلزمات الإنتاج التى تدخل فى مختلف الصناعات الغذائية والأدوية، لا سيما فى ظل الاستعداد لقدوم شهر رمضان المعظم.





وأضاف رئيس الوزراء أن المشهد الذى نراه اليوم السبت، بخروج البضائع من ميناء الإسكندرية، يتكرر فى كل موانئ مصر، مشيرا إلى أن هناك تواصلا يوميا مع كل الوزراء، وكذا مع اتحاد الصناعة والغرف التجارية؛ من أجل التوافق على خطة وأولويات خروج البضائع، خلال الأسابيع المقبلة.

وتابع مصطفى مدبولى أن هناك حاجة ملحة لعودة كل المصانع إلى العمل بكامل طاقتها، وهذا ما تم الاتفاق بشأنه مع اتحادات الغرف والصناعة، الذين يوافون الحكومة بقائمة يومية يتم التوافق بشأنها مع القطاع المصرفى والجمارك لتسريع خروجها بشكل فورى، من أجل عودة حركة الصناعة وفق الأولويات الراهنة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه خلال لقاءاتنا مع التجار والغرف التجارية المختلفة، أشارنا إلى وجود متأخرات للموردين، فيما يخص البضائع التى وصلت وتم الإفراج عنها، مع احتياج الموردين لتحصيل تلك المتأخرات على الفور، من أجل الحصول على نفس التسهيلات الائتمانية التى يتم التعامل على أساسها، والتى تمنحهم فترة سماح للسداد بعد وصول البضائع ودخولها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أنه تم وضع خطة لسداد المتأخرات تباعا بالتنسيق مع القطاع المصرفى، واليوم نخرج بقدر الإمكان حتى المتأخرات يتم سدادها مع تواصل يومى مع القطاع المصرفى من أجل ضمان انتظام هذه التحركات، حيث يتم التعامل حاليا مع تراكمات لفترة ممتدة، لن يتم الانتهاء من آثارها فى يوم وليلة، ونحن نتحرك حاليا وفق خطة واضحة، وخلال الأسابيع القليلة القادمة، سنبدأ تجاوز هذه الأزمة.