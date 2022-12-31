شبكة تليفزيون الحياة تغير خريطتها البرامجية احتفالا بالعام الجديد وتعرض حفلات لنجوم الغناء المصري والعربي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 06:30 مساءً -

أعلنت شبكة تليفزيون الحياة تغيير خريطتها البرامجية اليوم السبت، احتفالا بالعام الجديد.

وأوضحت شبكة تليفزيون الحياة أنها سوف تقدم ليلة غنائية استثنائية، تضم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، الذين يجتمعون على شاشة واحدة في أضخم وأقوى الحفلات الغنائية، بداية من العاشرة صباحا وحتى منتصف الليل.

وأشارت شبكة تليفزيون الحياة إلى أنه سوف تعود خريطة برامجها عبر شاشاتها بداية من غدا الأحد أول أيام العام الجديد 2023.

وتضم الحفلات الموسيقار الكبير عمر خيرت والنجوم صابر الرباعي وكارول سماحة ومدحت صالح وراغب علامة وجنات. وتختتم الشبكة السهرة بحلقة خاصة للإعلامي عمرو الليثي مع الفنانين عمر كمال وهدى.

تنقل شبكة تليفزيون الحياة بمراسليها، صورة حية لأماكن احتفالات المصريين بالعام الجديد.