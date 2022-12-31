رئيس الوزراء: لدينا خطة متكاملة لتوفير موارد النقد الأجنبي”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزاراء ان الحكومة لديها خطة متكاملة لتوفير موارد النقد الأجنبي حتى نهاية العام المالي الحالي الذى ينتهى فى 30 يونيو 2023.

جاء ذللك اثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده في وقت سابق اليوم بميناء الإسكندرية خلال متابعته سير إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالميناء، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن .

وتابع رئيس الوزراء تصريحاته قائلا "لدينا أيضاً خطة لما بعد ذلك تمتد حتى عام آخر ميلادي، يتم العمل عليها"، مضيفاً " لا يتم الإعلان عن هذه الخطط ، إلا بعد أن يتم تنفيذها وإنجازها"، مؤكداً أننا نتحرك فى هذه الخطط بخطى كبيرة جداً، وما نشهده من الإفراج عن السلع والبضائع، اليوم وخلال هذه الفترة هو جزء من الخطط المتكاملة الجاري تنفيذها.

واشار الدكتور مدبولي الى نقاط أخرى مهمة تتعلق بملف الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، لافتا الى أن المؤتمر الاقتصادي شهد الإعلان عن عدد كبير من الإجراءات، والدولة المصرية تتحرك بخطوات حثيثة منذ هذا التوقيت.