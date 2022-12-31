وزير الصحة يتفقد موقع إنشاء مركز متكامل لعلاج الأورام في منوف

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان يرافقه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، موقع إنشاء مركز متكامل لعلاج الأورام علي مساحة 9 آلاف متر مربع خلف مستشفي حميات منوف، وذلك في إطار الاستغلال الأمثل لمساحات الفضاء المتاحة وغير المستغلة.

وأوضح محافظ المنوفية سعي المحافظة الدائم والدؤوب للارتقاء بالمنظومة الطبية والتخفيف علي مرضي الأورام من أبناء المحافظة، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين لتلقي الخدمة الطبية، مضيفا أن مركز علاج الأورام سيكون صرح طبى ضخم وإضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة.

كما تفقد وزير الصحة والسكان مستشفى سرس الليان العام، وعددا من غرف حجز المرضى للاطمئنان عليهم.

واستجاب وزير الصحة لاستغاثة مواطن بسرعة إجراء عملية جراحية لنجلته لصعوبة حالتها الصحية ، كما زارها الوزير وأوصى بإجراء اللازم تجاه الحالة.