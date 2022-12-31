تكليف من السيسي بشأن مشروع توشكى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية بالدولة من أجل إضافة المزيد من المساحات الجديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكى مع تطوير نظم الري والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي والمخطط الزمني لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

وتم في هذا الإطار استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي الجاري زراعتها في جنوب الوادي بتوشكي، وكذلك الخطوات التنفيذية للمشروعات الزراعية المستهدفة مستقبلاً بالمنطقة، وما يتعلق بالبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، خاصةً محطات الرفع العملاقة وشبكات المياه وخطوط الري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.