مدبولى: الأيام المقبلة تشهد خروج مختلف السلع والبضائع المتراكمة من الموانئ

جدة - نرمين السيد - وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أن الدولة ملتزمة بتنفيذ خطة متكاملة لخروج مختلف السلع والبضائع من الموانئ المصرية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الفترة من بداية شهر ديسمبر الجارى وحتى 23 منه، شهدت الإفراج عن سلع وبضائع تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، كما أن الحكومة ملتزمة بالإعلان أسبوعيا عما يتم الإفراج عنه من سلع وبضائع، مستدركا بالإشارة إلى أن الفترة من 24 ديسمبر حتى الجمعة 30 ديسمبر، تم خروج سلع وبضائع بقيمة 1.236 مليار دولار إضافية، وبذلك يصل إجمالى المفرج عنه إلى أكثر من 6 مليارات دولار فى شهر.

وواصل الدكتور مصطفى مدبولى، أن مبلغ المليار و236 مليون دولار تحديدا يشتمل على مبلغ 195 مليون أغذية، و89 مليون أعلاف، و35 مليون أدوية ومستلزمات طبية، ومنه حوالى 16 مليون مواد كيماوية، و686 مليون مستلزمات إنتاج لمختلف الصناعات، بالاضافة إلى نحو 216 مليون بضائع متنوعة.