رئيس الوزراء: هناك متابعة دقيقة لمختلف إجراءات الإفراج الجمركى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك متابعة دقيقة لمختلف الإجراءات التى تتم خلال عمليات الإفراج، والتى من بينها ما يتعلق بإجراءات الفحص، والتى من الممكن أن تتضمن فحصا لعدد من المواد الخطرة، التى تستلزم إجراء فحص مشترك من جانب مختلف اللجان فى وقت واحد، للإسراع بالإفراج عن مختلف الحاويات.





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