البابا تواضروس يلتقى مجلس كهنة قطاع غرب الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، ظهر اليوم، السبت فى المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، مجلس كهنة كنائس قطاع غرب الإسكندرية، ومسؤولى الخدمة الاجتماعية والمالية بالقطاع، بحضور الأنبا إيلاريون الأسقف العام للقطاع ذاته.





رحب قداسته بالحضور مهنئا إياهم بالعام الجديد، ثم عرض أعضاء المجلس تقريرا مفصلا عن الخدمة الروحية والاجتماعية والإدارية بالقطاع. حضر اللقاء الأب القمص أبرام إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية.

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