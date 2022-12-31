رئيس الوزراء: ميناء الإسكندرية يشهد أعمال تطوير غير مسبوقة عبر تاريخه

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن مختلف موانئ الجمهورية تشهد تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة، إلى جانب زيادة عدد الأرصفة، بما يخدم حركة التجارة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، أن أعمال توسيع وزيادة فى عدد الأرصفة تجرى بمختلف الموانئ المصرية، والتى يصاحبها ارتباط بعقود تشغيل مع أكبر الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.

وواصل رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة أبرمت عددا من التعاقدات مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية لتشغيل الأرصفة على مستوى الموانئ المصرية.

ولفت إلى أن الدولة تستهدف من أعمال التطوير لمختلف الموانئ المصرية جعل مصر مركزا لوجيستيا عالميا.