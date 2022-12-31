مراسل إكسترا نيوز يستعرض تفاصيل الحى السكنى الثالث بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - وتحدث "عزت"، عن الحى السكنى الثالث تحديدًا، الذى يعد أول الأحياء التى تم إنشائها والانتهاء منها فى العاصمة الإدارية الجديدة، كما أنه يُعد ضمن أكبر الأحياء هناك.
وقال "عزت"، إنه تم بالفعل طرح عدد من مجاورات الحى، حيث يصل إجمالى مجاورات الحى السكنى الثالث إلى 8 مجاورات، مشيرًا إلى أنه مازال هناك طرح للوحدات التى تعد ملكًا لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف، أن اللافت للنظر، أنه خلال عام 2022، هناك أسر اشترت بالفعل عدد من الوحدات، بل وهناك من سكن بالفعل، مشيرًا إلى أن جميع المرافق موجودة ما يتيح وجود حياة طبيعية.
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