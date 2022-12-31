رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير محطة مصر للسكة الحديد بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء إن ما تم تنفيذه داخل المحطة من منظومة بوابات دخول إلكترونية، إضافة كبيرة إلى مجموعة القطارات والجرارات الجديدة التى انضمت إلى منظومة عمل السكك الحديدية المصرية. يذكر أن محطة مصر للسكة الحديد بالإسكندرية تعد من أقدم محطات السكة الحديد فى مصر.

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