الرئيس السيسى يوجه بتعزيز جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا التطبيقية في مجال البصريات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 05:26 مساءً - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أ.ح طارق زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، واللواء طارق الخطيب مدير المشروعات بالشركة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراض المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة العربية العالمية للبصريات بالشراكة مع الخبرات العالمية العريقة في مجال تكنولوجيا البصريات والإليكترونيات وتطبيقاتها في الأنظمة الدفاعية.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بتعزيز جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا التطبيقية في مجال البصريات على نحو يساهم في استغلال المواد الخام المتوفرة محلياً والحد من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، كما وجه كذلك بالاهتمام بشق التدريب والتأهيل العملي والفني في إطار التعاون مع الخبرات العالمية العريقة وذلك لإعداد كوادر بشرية رفيعة المستوى في تلك المجالات الدقيقة والمتخصصة.