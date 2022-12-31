جدة - نرمين السيد - زار أحمد راشد محافظ الجيزة، معهد القلب القومى بحى العجوزة؛ لمتابعة حالة المرضى المترددين عليه والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لهم وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للقطاع الصحى بالمحافظة لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين على أكمل وجه.





وتفقد المحافظ أقسام الرعاية المركزة والعيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ والأشعة والصيدليات ومخازن الأدوية، موجها مسؤولى التمريض بالتعامل الجيد مع المرضى والتسهيل عليهم ورفع المعاناة عن كاهلهم. وتفقد راشد مرضى عمليات القلب المفتوح والقسطرة موجها بتقديم كافة سبل الراحة اللازمة لهم وتوفير الرعاية الصحية حتى تمام شفائهم وتابع الحالة الصحية للمرضى وانتظام دخول المرضى لتلقى الكشف و الاستشارات الطبية أو صرف العلاج المقرر لهم. ووجه المحافظ مدير المعهد بسرعة توفير أماكن انتظار لأهالى المرضى وذويهم لتلاشى وجود تكدس أمام المعهد مع توفير كافة سبل الراحة اللازمة لهم، موجها بتخصيص موقع انتظار السيارات والدراجات البخارية لعدم إعاقة الحركة المرورية بالطريق العام. وحرص المحافظ على تفقد محيط معهد القلب والتى شملت شوارع محمد رشدى وعمر طوسون وشارع معهد القلب، مشددا على سرعة الانتهاء من تركيب الانترلوك بشارع محمد رشدى لتحسين حركة سير المواطنين بالإضافة إلى رصف شارع معهد القلب وعمر طوسون وتطوير الأرصفة ورفع كفاءة الحديقة المطلة على معهد القلب وتزويد الأماكن بالمظلات للحماية من أشعة الشمس والأمطار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الجيزة يتفقد معهد القلب بالعجوزة لمتابعة خدمات الرعاية الصحية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.