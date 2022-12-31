مراسل «إكسترا نيوز» يرصد تفاصيل زيارة رئيس الوزراء للإسكندرية «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وقال "الغنام"، إن "مدبولى"، غادر ميناء الإسكندرية منذ قليل، فى زيارة استهلها بزيارة محطة مصر التى طرأ عليها الكثير من المتغيرات والتطورات الجديدة.
وأضاف أن رئيس الوزراء دشن عددًا من المشاريع الهامة للغاية، مستطردًا أن الزيارة الأهم هى التى كانت لميناء الإسكندرية، وذلك بسبب توقيتها، حيث تأتى تزامنًا مع عملية الإفراج الجمركى التى تتم ساعة وراء ساعة.
وتابع، أن "مدبولى"، عقد مؤتمرًا صحفيًا قال فيه إنه جاء إلى ميناء الإسكندرية ومعه مجموعة من الوزراء، من أجل متابعة عملية الإفراج الجمركى بأنفسهم، وذلك بتوجيه وتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
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