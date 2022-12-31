عاجل- الرئيس السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى والمخطط الزمنى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

وقد تم فى هذا الإطار استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات استصلاح الأراضى الجارى زراعتها فى جنوب الوادى بتوشكى، وكذلك الخطوات التنفيذية للمشروعات الزراعية المستهدفة مستقبلاً بالمنطقة، وما يتعلق بالبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، خاصةً محطات الرفع العملاقة وشبكات المياه وخطوط الرى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.

وقد وجه السيد الرئيس باستمرار تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية بالدولة من أجل إضافة المزيد من المساحات الجديدة للرقعة الزراعية المستصلحة فى توشكى مع تطوير نظم الرى والوسائل الزراعية التى تتناسب مع طبيعة المنطقة.

وفيما يتعلق بالمشروعات الإنشائية والمعمارية، تم استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مقر القيادة الاستراتيجية، فضلاً عن منطقة البنوك بحى المال والأعمال.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللواء أحمد العزازى عرض أيضا الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية فى محافظة دمياط، والمتعلقة بتطوير بعض المواقع بكورنيش المحافظة على نهر النيل، والتى تتضمن أنشطة خدمية وتجارية واستثمارية ومجمعات سكنية حديثة.

كما شهد الاجتماع كذلك عرض الموقف الخاص بالأسواق المركزية للتجزئة بمنطقة شرق القاهرة، بالإضافة إلى سير العمل فى التطوير الجارى بمدينة الأمل، لاسيما تخطيط وتنظيم الطرق والمحاور بها.

وقد وجه الرئيس باستمرار العمل على حصر الأراضى فى محيط القاهرة الكبرى، لاستغلالها سواء بالتطوير العمرانى أو السكنى أو الخدمى، بما يتكامل مع شبكة الطرق والمحاور الحديثة، وكذا يتناغم مع جهود الدولة لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين، فضلاً عن المساهمة فى استعادة الوجه الحضارى للعاصمة.