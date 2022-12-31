وزير الصحة يتفقد مستشفى سرس الليان ويُشيد بانتظام العمل (صور)

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بانتظام العمل بمنظومة العيادات الخارجية المسائية، بمستشفى سرس الليان العام، بمحافظة المنوفية، والتى بدأ تشغيلها فى شهر ديسمبر الجارى.





جاء ذلك خلال جولة وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الصحية التى يجرى تنفيذها بالمحافظة، فضلًا عن تذليل العقبات والتحديات التى قد تواجه خطة تطوير القطاع الصحى.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أكد أهمية مستشفى سرس الليان العام، حيث يخدم عددا كبيرا من سكان المنطقة، والمناطق المجاورة، موضحًا أن مساحة المستشفى تقدر بـ16 ألف متر مربع، ويضم 5 مبانٍ، بطاقة استيعابية تصل لـ 113 سريرا تشمل أسرة الداخلى، العنايات العامة والمتوسطة وأطفال، والحضانات.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد مبنى الغسيل الكلوى، بطاقة 24 ماكينة غسيل، كما تفقد مبنى الطوارئ، وقسم الأشعة والرعاية المركزة العيادات الخارجية، والتى وصل عدد المنتفعين بها 157 ألفا و20 مواطنا خلال شهر، لافتا إلى اطمئنانه على توافر القوى البشرية بكل التخصصات، موجها بضرورة التنسيق بين المستشفيات المحيطة لتحقيق التكامل وسد العجز بالمستشفيات التى تشهد نقصا فى بعض التخصصات الطبية.

وقال إن الوزير تفقد غرف إقامة المرضى واطمئن على حالتهم الصحية، وتأكد من حصولهم على أفضل خدمة طبية وعلاجية، موجها بضرورة توفير كل الامكانيات اللازمة لضمان حصول كل مريض على حقه فى الخدمة الطبية.

رافق الوزير خلال زيارته للمحافظة، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتامين الصحى، والدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة المنوفية، والدكتور محمد فوزى مدير الرقابة الداخلية بالوزارة.

يُذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، أجرى جولة تفقدية صباح اليوم السبت، بمحافظة المنوفية، بدأها بزيارة مستشفيات الهلال للتأمين الصحى، شبين الكوم التعليمى، الباجور التخصصى.